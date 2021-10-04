Білорусь виходить із угоди з ЄС про реадмісію на тлі міграційної кризи

Білорусь ухвалила законопроєкт про зупинення дії Угоди про реадмісію з Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Документ ухвалила Палата представників у першому читанні. Після цього Рада Республіки підтвердила це рішення.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко подав відповідний законопроєкт до парламенту Білорусі 8 вересня. У його заяві йшлося, що Білорусь вчиняє так "у відповідь на недружні дії, до яких вдався ЄС і країни-члени щодо Білорусі".

Угода була підписана у січні 2020 року і визначає механізм передачі, прийняття і повернення осіб, які порушили умови в’їзду або перебування та підлягають депортації.

З літа 2021 року Білорусь практично перестала виконувати умови угоди. У країнах Балтії і Польщі за останні місяці спостерігається сплеск мігрантів, що прибувають з Білорусі.

Європейські офіційні особи звинувачують Мінськ в організації незаконних переходів у відповідь на санкції, пов’язані з придушенням акцій протесту проти режиму Лукашенка.

Польща і Литва почали споруджувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Литва вважає, що режим Лукашенка шукає і відкриває нові шляхи нелегальної міграції до ЄС.