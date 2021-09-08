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Лукашенко почав призупинення угоди з ЄС про реадмісію

Середа, 8 вересня 2021, 14:53

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вніс у парламент проєкт закону про призупинення угоди Білорусі і ЄС про реадмісію осіб, які незаконно в’їхали на територію однієї зі сторін. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне інформагентство БелТА, про це заявили у пресслужбі Лукашенка. 

Угода визначає механізм передачі, прийняття і повернення осіб, які порушили умови в’їзду або перебування та підлягають депортації.

"Найближчим часом відповідні зобов’язання нашої держави будуть призупинені", - зазначають у повідомленні. 

Зазначається, що Білорусь вчиняє так "у відповідь на недружні дії, до яких вдався ЄС і країни-члени щодо Білорусі".

Нагадаємо, напередодні Сейм Польщі схвалив запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю районах через безпрецедентний наплив нелегальних мігрантів.

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Білорусь мігранти
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