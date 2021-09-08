Лукашенко почав призупинення угоди з ЄС про реадмісію

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вніс у парламент проєкт закону про призупинення угоди Білорусі і ЄС про реадмісію осіб, які незаконно в’їхали на територію однієї зі сторін.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне інформагентство БелТА, про це заявили у пресслужбі Лукашенка.

Угода визначає механізм передачі, прийняття і повернення осіб, які порушили умови в’їзду або перебування та підлягають депортації.

"Найближчим часом відповідні зобов’язання нашої держави будуть призупинені", - зазначають у повідомленні.

Зазначається, що Білорусь вчиняє так "у відповідь на недружні дії, до яких вдався ЄС і країни-члени щодо Білорусі".

Нагадаємо, напередодні Сейм Польщі схвалив запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю районах через безпрецедентний наплив нелегальних мігрантів.