Литва повернула додому 176 мігрантів з нелегально прибулих через кордон Білорусі 

Вже 176 мігрантів з тих, що нелегально потрапили до Литви через кордон Білорусі, депортовані або добровільно повернулися у свої країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ.

У повідомленні не уточнюють, скільки з цих людей скористались процедурою добровільного повернення, що передбачає надання квитків та разову допомогу у розмірі 300 євро.

Читайте також У Литві затримали 5 осіб за перевезення нелегальних мігрантів

Минулого тижня до Литви приїздила делегація з Іраку. В наступні дні іракські дипломати допомогли владнати всі офіційні процедури для повернення ще 63 громадян. Зазначається, що вони планують відвідати усі центри проживання мігрантів та обговорити можливості репатріації громадян Іраку, які незаконно прибули до Литви.

"Ми якомога тісніше співпрацюємо з Іраком, щоб повертати їхніх громадян додому. Ми розуміємо, що люди, які вирішили нелегально перетнути кордон ЄС, обмануті білоруським режимом, але хочемо зупинити такі дії. Нелегальний перетин кордону не буде толеруватися, а ті, кому справді загрожує небезпека, може легально просити про притулок", - заявила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

На цей час розглянули 690 прохань про отримання притулку, жодне з них не задовільнили. Загалом зареєстрували 2084 таких заявок. Кожен випадок розглядають окремо.

Читайте також Польща продовжила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю на два місяці

Як повідомлялося раніше, в МВС Литви готують посилення охорони центрів для нелегальних мігрантів, що прибули в країну з території Білорусі, через все частіші спроби втечі.

Нагадаємо, Литва, Латвія та Польща з літа потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Вони вважають це гібридною агресією режиму Лукашенка і помстою за реакцію власну та ЄС на репресії у Білорусі.

Польща і Литва почали споруджувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Литва вважає, що режим Лукашенка шукає і відкриває нові шляхи нелегальної міграції до ЄС.