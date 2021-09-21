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Литва: режим Лукашенка шукає нові шляхи для міграційного тиску на ЄС

Вівторок, 21 вересня 2021, 15:29

Литва вважає, що режим Лукашенка шукає і відкриває нові шляхи нелегальної міграції до Євросоюзу.

Про це заявила глава МВС Литви Агне Білолайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Сьогодні ми бачимо, що Білорусь дуже інтенсивно шукає нові шляхи: перш за все, намагаються скористатися ситуацією в Афганістані, а також, за нашими даними, вже є новий безвізовий порядок для відповідних країн: Пакистану, Ірану, Південно-Африканської Республіки, Єгипту", - сказала міністр журналістам у Сеймі у вівторок.

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"Ми також бачимо рішення, які дозволяють прилетіти не тільки в мінський, а й в інші аеропорти", - додала вона.

За словами Білотайте, це демонструє, що білоруський режим і далі намагається чинити тиск на Литву і на інші країни Євросоюзу.

Цього року в Литву через кордон з Білоруссю незаконно потрапили понад 4,1 тис. мігрантів з країн Близького Сходу і Африки.

Вільнюс звинувачує мінський режим в організації потоку мігрантів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим в країні оголошена екстремальна ситуація. Литва вже встановила 30 кілометрів паркану з колючим дротом на кордоні з Білоруссю.

Польща, яка теж повідомляє про зростання кількості нелегалів, на середину вересня спорудила на кордоні з Білоруссю близько 50 км паркану.

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Литва Білорусь
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