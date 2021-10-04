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Беларусь выходит из соглашения с ЕС о реадмиссии на фоне миграционного кризиса

Понедельник, 4 октября 2021, 17:41

Беларусь приняла законопроект о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии с Европейским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Документ приняла Палата представителей в первом чтении. После этого Совет Республики подтвердил это решение.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подал соответствующий законопроект в парламент Беларуси 8 сентября. В его заявлении говорилось, что Беларусь поступает так "в ответ на недружественные действия, к которым прибегли ЕС и страны-члены по Беларуси".

Соглашение было подписано в январе 2020 года и определяет механизм передачи, приема и возвращения лиц, нарушивших условия въезда или пребывания и подлежащих депортации.

С лета 2021 Беларусь практически перестала выполнять условия соглашения. В странах Балтии и Польше за последние месяцы наблюдается всплеск мигрантов, прибывающих из Беларуси.

Европейские официальные лица обвиняют Минск в организации незаконных переходов в ответ на санкции, связанные с подавлением акций протеста против режима Лукашенко.

Польша и Литва начали строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. Литва считает, что режим Лукашенко ищет и открывает новые пути нелегальной миграции в ЕС.

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