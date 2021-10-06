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Прокуратура підтвердила обшуки у канцлера Австрії та пояснила підозри

Середа, 6 жовтня 2021, 19:50

Австрійська прокуратура по боротьбі з економічними злочинами та корупцією (WKStA) підтвердила інформацію про обшуки та проведення розслідування щодо канцлера Себастьяна Курца та його оточення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kurier.

Прокуратура заявила, що у ході розслідування проти Курца та дев’яти інших обвинувачених відбулися обшуки "в будинках у кількох місцях, включаючи окремі офіси двох федеральних міністерств", за підтримки економічних та інформаційних експертів із судових органів.

WKStA повідомила, що обшуки проведені "за результатами розслідування у процедурі призначення ради директорів Casinos Austria AG, що викликає подальші підозри".

Підозра полягає в тому, що між 2016 та 2018 роками Міністерство фінансів використовувало бюджетні кошти "для фінансування виключно партійно-політично мотивованих, іноді маніпулятивних опитувань компанії, що займається дослідженням думок, в інтересах політичної партії та її вищих функціонерів".

Ці результати опитування були опубліковані в редакційному розділі щоденної газети і не маркувалися рекламними оголошеннями.

Також є підозра що відповідні посадові особи здійснювали платежі медіакомпанії в рамках медіа та рекламної співпраці і ці платежі, по суті, впливали на редакційну діяльність

У середу вдень, коли тривали обшуки, канцлер Курц не був у Відні, він брав участь у саміті ЄС-Західні Балкани у Словенії. 

У квітні правоохоронні органи Австрії почали розслідування про корупцію, в якій фігурують високопоставлені чиновники і найближчі соратники Курца.

Курца також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.

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Австрія
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