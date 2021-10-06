Прокуратура подтвердила обыски у канцлера Австрии и объяснила подозрения

Австрийская прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (WKStA) подтвердила информацию об обысках и проведении расследования в отношении канцлера Себастьяна Курца и его окружения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Прокуратура заявила, что в ходе расследования против Курца и девяти других обвиняемых прошли "обыски в домах в нескольких местах, включая отдельные офисы двух федеральных министерств", при поддержке экономических и информационных экспертов из судебных органов.

WKStA сообщила, что обыски проведены "по результатам расследования в процедуре назначения совета директоров Casinos Austria AG, что вызывает дальнейшие подозрения".

Подозрение состоит в том, что между 2016 и 2018 годами Министерство финансов использовало бюджетные средства "для финансирования исключительно политически мотивированных, иногда манипулятивных опросов компании, занимающейся исследованием мнений, в интересах политической партии и ее высших функционеров".

Эти результаты опроса были опубликованы в редакционном разделе ежедневной газеты и не маркировались рекламными объявлениями.

Также есть подозрение, что соответствующие должностные лица осуществляли платежи медиакомпании в рамках медиа и рекламного сотрудничества и эти платежи, по сути, влияли на редакционную деятельность

В среду днем, когда проходили обыски, канцлер Курц не был в Вене, он принимал участие в саммите ЕС-Западные Балканы в Словении.

В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в которой фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники канцлера Себастьяна Курца.

Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, который привел к краху его прежнего правительства.