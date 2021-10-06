В ЄС тривають розбіжності з приводу приєднання Балкан - Мішель

Лідери Європейського союзу все ще ведуть дискусії про те, чи зможе блок прийняти нових членів, навіть попри те, що блок пообіцяв надати членство балканським країнам в майбутньому.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель після саміту між лідерами Балкан і ЄС в Словенії.

"Відверто кажучи, серед 27 учасників йде дискусія про нашу здатність приймати нових членів", - заявив Мішель.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також визнала, що заблоковані переговори про вступ Північної Македонії та Албанії підривають довіру до ЄС в регіоні.

ЄС обіцяв країнам Західних Балкан перспективу приєднання понад 18 років тому, але переговори зайшли в глухий кут. Багато країн ЄС, в тому числі Франція і Нідерланди, виступають проти швидкого приєднання через побоювання повторення поспішного рішення по Болгарії і Румунії в 2007 році.

Болгарія зараз також блокує початок переговорів з Північною Македонією через мовну і культурну суперечку.

Раніше канцлер Австрії Себастьян Курц закликав ЄС дати балканським країнам реальну перспективу приєднання.