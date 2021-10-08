Франція попередила про ризик виходу Польщі з ЄС після "атаки на Євросоюз"
Французький міністр з європейських справ Клеман Бон назвав рішення Конституційного суду Польщі визнати деякі частини договорів ЄС несумісними з Конституцією ознакою нападу на Європейський Союз.
Про це Бон сказав в ефірі BFM-TV у п’ятницю вранці, повідомляє "Європейська правда".
"Проголошення Конституційним судом Польщі верховенства її права над європейськими нормами є атакою на Європейський Союз… Це надзвичайно серйозно, це винятково політична тема, яка є частиною довгого переліку провокацій щодо Європейського Союзу", - сказав він.
За його словами, Польща є суверенною державою, але коли країна приєднується до клубу, то схвалює договір, якого зобов’язана дотримуватись.
"Коли ви підписуєте з кимось контракт і кажете: "Моє власне правило, яке я встановлюю, коли хочу і як хочу, коштує більше, ніж те, що я підписав з вами", - то контракту більше немає. Так що це дуже серйозно, це ризик фактичного виходу (Польщі з ЄС. - Ред.)", - сказав він.
Минулого місяця єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні попередив, що рішення суду в Польщі може мати "наслідки" для виділення країні мільярдів євро для стимулювання економіки.
"Єврокомісія так сказала. Якщо немає елементарної поваги до загальних правил прав і свобод ЄС, не може бути ніякого плану підтримки Польщі, це ясно", - підкреслив Клеман Бон.
7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні.
Трибунал виніс рішення за заявою прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.
У Єврокомісії заявили, що рішення Конституційного суду Польщі викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь.
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