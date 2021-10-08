Франція попередила про ризик виходу Польщі з ЄС після "атаки на Євросоюз"

Французький міністр з європейських справ Клеман Бон назвав рішення Конституційного суду Польщі визнати деякі частини договорів ЄС несумісними з Конституцією ознакою нападу на Європейський Союз.

Про це Бон сказав в ефірі BFM-TV у п’ятницю вранці, повідомляє "Європейська правда".

"Проголошення Конституційним судом Польщі верховенства її права над європейськими нормами є атакою на Європейський Союз… Це надзвичайно серйозно, це винятково політична тема, яка є частиною довгого переліку провокацій щодо Європейського Союзу", - сказав він.

Читайте також Єврокомісія розкритикувала рішення Конституційного суду Польщі не визнавати пріоритет права ЄС

За його словами, Польща є суверенною державою, але коли країна приєднується до клубу, то схвалює договір, якого зобов’язана дотримуватись.

"Коли ви підписуєте з кимось контракт і кажете: "Моє власне правило, яке я встановлюю, коли хочу і як хочу, коштує більше, ніж те, що я підписав з вами", - то контракту більше немає. Так що це дуже серйозно, це ризик фактичного виходу (Польщі з ЄС. - Ред.)", - сказав він.

Минулого місяця єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні попередив, що рішення суду в Польщі може мати "наслідки" для виділення країні мільярдів євро для стимулювання економіки.

Читайте також Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі статті договорів ЄС

"Єврокомісія так сказала. Якщо немає елементарної поваги до загальних правил прав і свобод ЄС, не може бути ніякого плану підтримки Польщі, це ясно", - підкреслив Клеман Бон.

7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні.

Трибунал виніс рішення за заявою прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

У Єврокомісії заявили, що рішення Конституційного суду Польщі викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь.

Читайте також: Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС