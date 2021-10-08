Франция предупредила о риске выхода Польши из ЕС после "атаки на Евросоюз"

Французский министр по европейским делам Клеман Бон назвал решение Конституционного суда Польши признать некоторые части договоров ЕС несовместимым с Конституцией признаком нападения на Европейский Союз.

Об этом Бон сказал в эфире BFM-TV в пятницу утром, сообщает "Европейская правда".

"Провозглашение Конституционным судом Польши верховенства его права над европейскими нормами является атакой на Европейский Союз... Это очень серьезно, это исключительно политическая тема, которая является частью длинного перечня провокаций в отношении Европейского Союза", - сказал он.

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По его словам, Польша является суверенным государством, но когда страна присоединяется к клубу, то одобряет договор, который обязана соблюдать.

"Когда вы подписываете с кем-то контракт и говорите: "Мое собственное правило, которое я устанавливаю, когда хочу и как хочу, весит больше, чем то, что я подписал с вами", - то контракта больше нет. Так что это очень серьезно, это риск фактического выхода (Польши из ЕС. - Ред.)", - сказал он.

В прошлом месяце еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони предупредил, что решение суда в Польше может иметь "последствия" для выделения стране миллиардов евро для стимулирования экономики.

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"Еврокомиссия так сказала. Если нет элементарного уважения к общим правилам прав и свобод ЕС, не может быть никакого плана поддержки Польши, это ясно", - подчеркнул Клеман Бон.

7 октября Конституционный суд Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.

Суд вынес решение по заявлению премьер-министра Матеуша Моравецкого. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.

В Еврокомиссии заявили, что решение Конституционного суда Польши вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть шаги.

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