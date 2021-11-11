Денісова: ЄСПЛ закликав владу Грузії забезпечити лікування Саакашвілі, а його - зупинити голодування

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання адвокатів Міхеїла Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування.

Про це Денісова повідомила у своєму Telegram-каналі в четвер, пише "Європейська правда".

За словами Денісової, cуд ухвалив, щоб грузинський уряд до 24 листопада поінформував його про стан здоров’я Саакашвілі, про лікування, яке він отримує, а також про те, що влада гарантує його безпеку загалом і надає належне медичне обслуговування.

Невиконання цих заходів буде розцінено як порушення статті 34 Європейської конвенції з прав людини (перешкоджання ефективному здійсненню права на індивідуальні заяви до суду).

Денісова підкреслила, що суд визнав факт відмови Саакашвілі від їжі, прийому ліків, вітамінів та підтримуючих препаратів, і закликав його припинити голодування.

Денісова додала, що справа Саакашвілі визнана першочерговою.

Затриманий 1 жовтня голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, український громадянин Міхеїл Саакашвілі голодує вже 42 день. Він відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримуючих препаратів. Консиліумом лікарів стан його здоров’я оцінюється як критичний.

Нагадаємо, 8 листопада Україна офіційно висловила обурення на адресу влади Грузії у зв’язку з переведенням Саакашвілі до тюремної лікарні та відсутністю інформування про це української сторони.

Україна закликала невідкладно перевезти Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Наступного дня пролунала ціла низка заяв західних дипломатів з аналогічними вимогами на адресу Тбілісі.

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