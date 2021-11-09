Західні дипломати відреагували на ситуацію з ув’язненим Саакашвілі

Посли США та ЄС у Грузії зазначили, що продовжують стежити за ситуацією з ув’язненим експрезидентом Михеїлом Саакашвілі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия", наводячи заяви дипломатів.

Посол США Келлі Дегнан висловила стурбованість з приводу стану здоров’я Саакашвілі.

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"Після оцінки лікарів, що для нього є серйозні ризики і йому необхідне термінове лікування, а також після нинішньої заяви обмудсмена про те, що лікарні глданської в’язниці №18 недостатньо, ми закликаємо владу подбати, щоб Саакашвілі негайно отримав необхідне медичне обслуговування у повністю оснащеному медичному закладі. Ми також наполегливо закликаємо Саакашвілі погодитись на рекомендації лікарів і лікування, яке, за їхніми словами, є необхідним", - зазначила посол.

Вона додала, що США очікують, що з ув’язненим експрезидентом будуть поводитися "справедливо, гідно і відповідно до законодавтства Грузії та міжнародних стандартів".

Посол ЄС Карл Харцель сказав, що представництво уважно стежить за ситуацією довкола Саакашвілі.

"Від початку ЄС дав зрозуміти, що захист інтересів Саакашвілі і правовий процес є важливими, і це у повному обсязі є відповідальністю грузинської влади. Це включає його представництво у прозорому і справедливому суді, право на адекватну медичну допомогу та повагу до приватності і гідності під час перебування у в’язниці. Влада Грузії має подбати про дотримання цих прав", - заявив Карл Харцель.

Як відомо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

8 листопада Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні. Сам Саакашвілі наполягав, що у цій лікарні немає належних умов для надання йому допомоги.

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