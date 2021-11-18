Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні - адвокат

У четвер громадянин України та колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який голодує в ув’язненні 49-ий день, знепритомнів, виходячи з кімнати для побачень, і йому знадобилася медична допомога.

Про це розповів його адвокат Бека Басілая, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опозиційний грузинський телеканал Mtavari.

"Міша виходив із зустрічі з адвокатами, йому треба було піднятися нагору, він упав, потім його за кілька хвилин винесли на ношах", - розповів Басілая.

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За його словами, зараз в тюремній лікарні перебуває інший адвокат Ніка Гварамія, і він пізніше повідомить подробиці.

Пенітенціарна служба Грузії відреагувала запевненням, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі стабільний.

Нагадаємо, група лікарів під егідою омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії після медичного огляду Саакашвілі 16 листопада заявила, що його стан здоров’я критичний за багатьма життєвими показниками.

Лікарі рекомендували госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування.

Водночас медики зазначили, що Саакашвілі поки що не потрібна реанімація.

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

Європейський суд з прав людини закликав політика припинити голодування.

Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.

Минулого тижня Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть його коридорами. Служба заявила, що він здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.

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