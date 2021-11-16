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У Грузії створили спецкомісію лікарів для перевірки стану здоров'я Саакашвілі

Вівторок, 16 листопада 2021, 20:18

У Грузії створили спеціальну комісію лікарів для перевірки стану здоров'я ув’язненого голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, який голодує 47 день.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише "Європейська правда".

За словами Денісової, про створення комісії її проінформувала народний захисник Грузії Ніно Ломджарія.

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"Народний захисник Грузії повідомила про створення спеціалізованої комісії висококваліфікованих лікарів різних профілів, які одержали від неї доручення на відвідування медзакладу в’язниці № 18", - написала Денісова.

Вона додала, що комісія розпочне перевірку стану здоров’я Саакашвілі у вівторок і вивчить можливості медзакладу щодо забезпечення здоров’я голодуючих.

"Вже завтра отримаємо перші висновки", - додала Денісова.

11 листопада стало відомо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування. Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні. 

Україна закликала невідкладно перевезти Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Минулого тижня Україна двічі викликала посла Грузії через Саакашвілі. 

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Саакашвілі Грузія
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