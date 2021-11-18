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Саакашвили потерял сознание в тюремной больнице - адвокат

Четверг, 18 ноября 2021, 17:22

В четверг гражданин Украины и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, голодающий в заключении 49-й день, потерял сознание, выходя из комнаты для свиданий, и ему понадобилась медицинская помощь.

Об этом рассказал его адвокат Бека Басилая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на оппозиционный грузинский телеканал Mtavari.

"Миша выходил из встречи с адвокатами, ему нужно было подняться вверх, он упал, затем его через несколько минут вынесли на носилках", - рассказал Басилая.

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По его словам, сейчас в тюремной больнице находится другой адвокат Ника Гварамия, и он позже сообщит подробности.

Пенитенциарная служба Грузии отреагировала заверением, что состояние здоровья Михеила Саакашвили стабильное.

Напомним, группа врачей под эгидой омбудсмана Грузии Нино Ломджарии после медицинского осмотра Саакашвили 16 ноября заявила, что его состояние здоровья критическое по многим жизненным показателям.

Врачи рекомендовали госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение.

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В то же время, медики отметили, что Саакашвили пока не нужна реанимация.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально попал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.

Европейский суд по правам человека призвал политика прекратить голодовку.

Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

На минувшей неделе Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу и несут его по коридорам. Служба заявила, что он совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование.

Смотрите видео на YouTube-канале "ЕвроПравды": Сила против Саакашвили. Что происходит с экс-президентом в тюремной больнице

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Саакашвили Грузия
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