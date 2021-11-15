Україна допомагатиме Саакашвілі у в'язниці як звичайному громадянину - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна допомагатиме голові Виконавчого комітету Національної ради реформ України, колишньому президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі так само, як допомагала би і будь-якому іншому українському громадянину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав, відповідаючи на запитання журналістів в Брюсселі 15 листопада.

"Він є громадянином України. Він користується таким же рівнем захисту, як і будь-який інший громадянин України, який опинився у скрутному становищі у чужій країні.

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Ми будемо працювати з грузинською владою, щоб гарантувати дотримання його прав", - сказав глава українського МЗС.

11 листопада стало відомо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування.

Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, як тільки його переведуть до цивільної лікарні.

Україна закликала невідкладно перевезти Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Минулого тижня Україна двічі викликала посла Грузії через Саакашвілі.

Крім того, президент Володимир Зеленський у розмові з прем’єром Грузії порушив питання забезпечення прав Саакашвілі та наголосив, що вони мають бути гарантовані повною мірою.

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