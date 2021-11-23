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США розглядають можливість відправки додаткового озброєння в Україну - CNN

Вівторок, 23 листопада 2021, 09:40

Адміністрація Байдена розглядає можливість відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю, на тлі нарощення Росією сил біля українського кордону. 

Про це повідомив телеканал СNN з посиланням на джерела, знайомі з обговоренням, пише "Європейська правда".

За словами джерел, пакет може включати нові протитанкові ракети "Джавелін", а також міномети. Також розглядаються системи протиповітряної оборони, такі як зенітно-ракетні комплекси "Стінгер".

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Пентагон також наполягає на відправленні в Україну деякого обладнання, яке мало бути відправлене до Афганістану. Наприклад, гелікоптерів Мі-17, які США спочатку закупили для передачі афганцям. Після виходу США з Афганістану у серпні Пентагон зараз зважує, що робити з вертольотами.

Втім, деякі особи в адміністрації стурбовані тим, що відправлення "Стінгерів" та гелікоптерів Росія може розцінити як серйозну ескалацію конфлікту. Тож хоча вони готові відправити деяких військових радників до регіону,  поки не зрозуміло, чи буде хтось відправлений в саму Україну. 

Разом з тим, американські чиновники ведуть переговори з європейськими союзниками щодо створення нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили джерела. 

Нагадаємо, 22 листопада агентство Bloomberg повідомило, що розвідка США поділилася своїми даними з європейськими союзниками, з яких випливає, що РФ розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України з кількох напрямків та подальшої тривалої окупації.

Як раніше повідомляла "Українська правда", в ГУР Міноборони України розповіли, що РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною і готується атакувати до кінця січня–початку лютого. 

За словами очільника ГУР, потенційна атака може включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з наступними десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь.

У Кремлі назвали оприлюднення інформації про можливі плани російського вторгнення "нагнітанням істерики".

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