США рассматривают возможность отправки дополнительного вооружения в Украину - CNN

Администрация Байдена рассматривает возможность отправить в Украину военных советников и новое оборудование, включая оружие, на фоне наращивания Россией сил у украинской границы.

Об этом сообщил телеканал СNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением, пишет "Европейская правда".

По словам источников, пакет может включать в себя новые противотанковые ракеты "Джавелин", а также минометы. Также рассматриваются системы противовоздушной обороны, такие как зенитно-ракетные комплексы "Стингер".

Пентагон также настаивает на отправке в Украину некоторого оборудования, которое должно было быть отправлено в Афганистан. Например, вертолетов Ми-17, которые США изначально закупили для передачи афганцам. После ухода США из Афганистана в августе Пентагон сейчас взвешивает, что делать с вертолетами.

Впрочем, некоторые лица в администрации обеспокоены тем, что отправление "Стингеров" и вертолетов Россия может расценить как серьезную эскалацию конфликта. Хотя они готовы отправить некоторых военных советников в регион, пока непонятно, будет ли кто-то отправлен в саму Украину.

Вместе с тем, американские чиновники ведут переговоры с европейскими союзниками по созданию нового пакета санкций, который вступит в силу, если Россия вторгнется в Украину, сообщили источники.

Напомним, 22 ноября агентство Bloomberg сообщило, что разведка США поделилась своими данными с европейскими союзниками, из которых следует, что РФ рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям и последующей продолжительной оккупации.

Как ранее сообщала "Украинская правда", в ГУР Минобороны Украины рассказали, что РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля.

По словам главы ГУР, потенциальная атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.

В Кремле назвали обнародование информации о возможных планах российского вторжения "нагнетанием истерики".