Розвідка США має дані, що РФ допускає масштабну наступальну операцію проти України - Bloomberg

Розвідка США поділилася своїми даними, у тому числі мапами, з європейськими союзниками, з яких випливає, що РФ розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України з кількох напрямків та подальшої тривалої окупації - якщо Владімір Путін вирішить здійснювати вторгнення.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на інформацію від анонімних співрозмовників, обізнаних з питанням, пише "Європейська правда".

Дані передали кільком країнам-членам НАТО минулого тижня, щоб підкріпити висловлені побоювання щодо можливих намірів Путіна. У США вважають, що Путін може планувати вторгнення на початку 2022 року.

Ймовірний сценарій - наступ одночасно з окупованого Криму, через російський кордон та з території Білорусі силами близько 100 батальйонних тактичних груп, загальною чисельністю до 100 000 осіб, з розрахунком на захоплення значної території і подальшу тривалу окупацію.

Двоє зі співрозмовників сказали, що половина цих сил вже на позиціях і що вторгнення планують підтримувати авіацією.

Двоє джерел повідомляють, що Росія почала безпрецедентну для пострадянських часів мобілізацію резервістів, і їхня роль ймовірно полягатиме у тому, щоб утримувати територію, коли туди вже зайдуть основні сили. Втім, публічно Росія не оголошувала масштабний призов резервістів.

Один зі співрозмовників повідомив, що Штати передали союзникам інформацію, яка свідчить про нарощування дезінформаційних атак проти України та що Москва готує нових агентів для дестабілізації ситуації в Україні.

Як раніше повідомляла "Українська правда", в ГУР Міноборони України розповіли, що РФ сконцентрувала понад 92 тис. військовослужбовців біля кордонів з Україною і готується атакувати до кінця січня–початку лютого. За словами очільника ГУР, потенційна атака може включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з наступними десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь.

The New York Times з посиланням на свої джерела серед американських та європейських посадовців повідомляло, що британська та американська розвідки "все більше переконані", що Володимир Путін розглядає можливість військових дій для захоплення більшої частини України, або ж для дестабілізації ситуації в Україні, що, на його думку, може сприяти зміні влади у Києві на більш проросійську.

У Кремлі назвали оприлюднення інформації про можливі плани російського вторгнення "нагнітанням істерики".