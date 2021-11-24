Новое правительство Германии: партии поделили портфели, МИД возглавит сопредседатель "Зеленых" - СМИ

Партии-участницы будущего правительства Германии во главе с социал-демократом Олафом Шольцом договорились о разделе должностей в кабинете министров, по которому внешнеполитическое ведомство возглавит сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок.

Об этом сообщило немецкое издание Bild, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, немецкие социал-демократы, набравшие больше голосов на выборах, а также "Зеленые" и свободные демократы завершили переговоры о коалиционном соглашении и представят его после обеда 24 ноября.

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Кандидатуры министров еще не известны и ожидается, что партии объявят их в течение следующей недели. Однако, по информации Bild, уже известно, что МИД возглавит сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок.

Другой сопредседатель "Зеленых" Роберт Габек возглавит "суперминистерство" по климату и экономике.

Лидер свободных демократов Кристиан Линднер, по данным СМИ, станет министром финансов.

В целом распределение портфелей будет выглядеть так: социал-демократам отойдет должность канцлера, министров внутренних дел и обороны, министра по вопросам строительства и жилья, министра по вопросам труда и социальной политики, министра здравоохранения и министра по экономическому сотрудничеству.

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Представители "Зеленых" возглавят министерство экономики и климата, министерство иностранных дел, министерство семьи, министерство по вопросам сельского хозяйства и министерство по окружающей среде.

Свободные демократы возглавят министерство финансов, министерство юстиции, министерство транспорта и министерство образования и исследований.

Кроме того, по информации Spiegel, на переговорах "Зеленые" обеспечили себе право предложить следующего еврокомиссара от Германии.

Больше о политическом пути и взглядах Бербок читайте в статье: Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет "зеленая" власть Германии.