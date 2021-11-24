У Німеччині ще кілька земель посилюють карантин через наростання епідемії

Ще кілька федеральних земель Німеччини посилюють карантинні обмеження у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Берлін - за крок до запровадження правила 2G ("вакциновані і ті, хто перехворів) для допуску у більшість магазинів (крім продуктових, аптек тощо) і закладів, а для нещеплених жителів столиці вони фактично закриваються. Обмеження мають почати діяти на вихідних. Перед цим правило 2G у Берліні вже поширювалось на культурні та розважальні заклади. Тепер на них на додачу поширюють зобов’язання носити маску або додатково вимагати на вході ще й негативний тест.

Гамбург теж анонсував правило 2G для кінотеатрів, театрів, готелів - з понеділка 29 листопада.

Найбільш населена земля Північний Рейн-Вестфалія так само закриє доступ для невакцинованих до нічних клубів та інших розважальних закладів, а ті, хто вакцинувався або нещодавно перехворів, повинні будуть додатково показати свіжий негативний тест.

Тюрингія зовсім закриває клуби й бари, сауни і басейни - крім шкільних. Ресторани продовжать працювати, але тільки за "2G" і не довше, ніж до 10 вечора. Для невакцинованих людей фактично починає діяти локдаун і нічна комендантська година з 10 годин вечора.

Раніше частковий локдаун запровадили Саксонія, де показники заражень найгірші, Баварія та окремі райони землі Баден-Вюртенберг.

Вперше за увесь час епідемії ковід-сертифікати починають вимагати як перепустку для користування будь-яким громадським транспортом по всій території країни.

Нагадаємо, у середу 24 листопада Німеччина з населенням 83 млн осіб вчергове зареєструвала новий максимум заражень - 67 тисяч за добу. Семиденний показник заражень теж рекордний і майже досягнув 400 на 100 000 населення.

Останніми днями активізувались дискусії про потенційне запровадження обов’язкової вакцинації принаймні для деяких категорій - не без впливу сусідньої Австрії, яка першою в Європі заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення.

У Вільній демократичній партії, яка очікувано сформує коаліцію з соціал-демократами і "Зеленими", заявили, що винесуть на переговори пропозицію про обов’язкову вакцинацію в закладах, де постійно перебувають люди з груп підвищеного ризику - як будинки для літніх людей. "Обов’язкове щеплення - це завжди значний наступ на фундаментальні права, і це завжди потребує особливого обґрунтування", - додав речник.

Минулого тижня прем’єри всіх 16 федеральних земель закликали уряд зробити вакцинацію обов’язковою для всього персоналу медичних закладів і закладів піклування. Опоненти побоюються, що після цього через звільнення категоричних противників вакцинації виникне проблема з нестачею персоналу.