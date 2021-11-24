У Німеччині три партії готові презентувати коаліційну угоду 

Німецькі соціал-демократи SPD, які набрали найбільше голосів на виборах, а також "Зелені" та "Вільні демократи" FDP, завершили перемовини про коаліційну угоду та презентують її пообіді 24 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesspiegel.

Вранці у середу партії розіслали анонс для ЗМІ про майбутній брифінг, на якому розкажуть про деталі. У пресконференції візьмуть участь очікуваний кандидат у канцлери Олаф Шольц та інші лідери партій. У ранкові години відбудеться ще одна, фінальна зустріч щодо угоди переговорної команди.

Втім, 24 листопада навряд чи стане відомим склад уряду - наскільки відомо, партії оголосять своїх міністрів протягом наступного тижня.

Нагадаємо, СДПН, "Зелені" та "вільні демократи" у жовтні почали офіційні перемовини про коаліцію. Вони прагнули, щоб лідер соціал-демократів Олаф Шольц був обраний канцлером на тижні, який починається з 6 грудня.

На початку листопада стало відомо, що коаліційні переговори в Німеччині між соціал-демократами, "зеленими" та Вільними демократами йдуть повільніше через кліматичну політику, і три сторони сперечаються про те, наскільки далекосяжними мають бути їхні плани.