У Нідерландах штам “Омікрон” підтвердили у 13 пасажирів двох літаків з ПАР

У Нідерландах зараження новим варіантом коронавірусу "Омікрон" підтвердили у 13 мандрівників з ПАР.

Про це заявив у неділю міністр охорони здоров'я Уго де Йонге, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Люди прибули в Амстердам у п’ятницю з голландською авіакомпанією KLM.

Загалом служба охорони здоров’я в аеропорту Схіпхол перевірила понад 600 пасажирів двох літаків KLM, 61 тест був позитивним.

Усіх інфікованих ізолювали в карантинному готелі.

Де Йонге закликав усіх людей, які подорожували до Нідерландів з ПАР з минулого понеділка, негайно пройти тест на коронавірус.

Тим часом правила доступу до літаків KLM у ПАР посилено. Навіть люди із двома дозами вакцини допускаються на борт лише з негативним ПЛР-тестом. Раніше вакцинованим людям не потрібно було показувати тест.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала варіант "Омікрон" як "тривожний".

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Орган охорони здоров’я ЄС ECDC висловив серйозні занепокоєння, що варіант може значно знизити ефективність вакцини від коронавірусу та збільшити ризик повторного зараження.

З ПАР також надходять перші повідомлення про перебіг захворювання з нововиявленим варіантом коронавірусу B.1.1.529: пацієнти в основному скаржилися на біль у тілі та втому, іноді в серйозних формах.

Новий варіант вже був ідентифікований у Бельгії, Німеччині та Італії у людей, які нещодавно побували на півдні Африки.

Швейцарія розширила карантинні обмеження для мандрівників, які прибувають із Британії, Чехії, Нідерландів, Єгипту та Малаві, щоб зупинити поширення штаму "Омікрон".