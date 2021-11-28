В Нидерландах штамм "Омикрон" подтвердили у 13 пассажиров двух самолетов из ЮАР

В Нидерландах заражение новым вариантом коронавируса "Омикрон" подтвердили у 13 путешественников из ЮАР.

Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения Уго де Йонге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Люди прибыли в Амстердам в пятницу с голландской авиакомпанией KLM.

В общей сложности служба здравоохранения в аэропорту Схипхол проверила более 600 пассажиров двух самолетов KLM, 61 тест был положительным.

Всех инфицированных изолировали в карантинном отеле.

Де Йонге призвал всех людей, путешествовавших в Нидерланды из ЮАР с минувшего понедельника, немедленно пройти тест на коронавирус.

Тем временем правила доступа к самолетам KLM в ЮАР усилены. Даже люди с двумя дозами вакцины допускаются на борт только с отрицательным ПЦР-тестом. Раньше вакцинированным людям не нужно было показывать тест.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала вариант "Омикрон" как "тревожный".

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Орган здравоохранения ЕС ECDC выразил серьезную обеспокоенность тем, что вариант может значительно снизить эффективность вакцины от коронавируса и увеличить риск повторного заражения.

Из ЮАР также поступают первые сообщения о течении заболевания с вариантом коронавируса B.1.1.529: пациенты в основном жаловались на боль в теле и усталость, иногда в серьезных формах.

Новый вариант уже был идентифицирован в Бельгии, Германии и Италии у недавно побывавших на юге Африки людей.

Швейцария расширила карантинные ограничения для путешественников, прибывающих из Британии, Чехии, Нидерландов, Египта и Малави, чтобы остановить распространение штамма "Омикрон".