В аеропорту Амстердама на двох рейсах з ПАР виявили 61 пасажира з коронавірусом

Органи охорони здоров'я Нідерландів заявили, що понад 60 пасажирів, які прибули до Амстердама двома рейсами з Південної Африки в п'ятницю, здали позитивний результат на COVID-19.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Близько 600 пасажирів прибули до аеропорту Схіпхол в Амстердамі двома рейсами KLM у п'ятницю, а потім кілька годин здавали тести через побоювання щодо нового варіанту вірусу.

Міністерство охорони здоров'я Нідерландів заявило, що рано-вранці в суботу 61 тест дав позитивний результат.

"Мандрівники з позитивним результатом тесту будуть поміщені в ізоляцію в готелі в Схіпхолі або поряд з ним", - йдеться у заяві органів охорони здоров'я.

"Щодо позитивних результатів, ми якнайшвидше з'ясовуємо, чи є вони новим варіантом, який викликає занепокоєння, тепер званим "Омікрон", - додали в міністерстві.

Уряд Нідерландів заборонив усі авіаперельоти з південної частини Африки рано вранці у п'ятницю. Міністр охорони здоров'я Уго де Йонге заявив, що пасажири, які вже прямують до Нідерландів, повинні будуть пройти тестування та карантин після прибуття.

Нагадаємо, до європейських країн, які зупиняють авіасполучення або забороняють в’їзд з країн півдня Африки через виявлений варіант коронавірусу з численними мутаціями, додалися Франція, Італія, Нідерланди, Австрія і Хорватія.

Раніше про зупинку авіасполучення з країнами півдня Африки оголосили Британія та Німеччина.