Прокуроры просят для экспремьера Франции Фийона год заключения и штраф €375 тысяч

Прокуратура просит для экс-премьера Франции Франсуа Фийона 5 лет лишения свободы, из которых 4 - условно, и 375 тысяч евро штрафа в деле о фиктивном трудоустройстве жены, которое сейчас рассматривается в апелляции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Также Фийону грозит запрет занимать выборные должности в течение 10 лет. Год реального срока заключения может быть заменен домашним арестом с электронным браслетом.

Для Пенелопы Фийон просят два года условно,100 000 евро штрафа и двухлетний запрет занимать выборные должности, а для третьего фигуранта дела, бывшего заместителя Фийона Марка Жуло – три года условно и 5-летний запрет занимать выборные должности.

Это более мягкие приговоры, чем в первой инстанции – Фийону присудили 5 лет лишения свободы, из которых два – реального срока, тогда как сумма штрафа и запрет занимать выборные должности были такими же.

Пенелопе Фийон тогда присудили штраф в 375 тысяч евро, три года условно и запрет на 2 года занимать выборные должности. Жуло присудили три года условно, 20 тысяч евро штрафа и 5 лет запрета занимать выборные должности.

Как сообщалось, апелляционное рассмотрение дела началось 15 ноября и ожидаемо будет длиться до 30 ноября. 67-летний Франсуа Фийон заново объясняет три контракта для своей супруги Пенелопы как помощницы в парламенте, подписанные им лично и его заместителем Жуло в период с 1998 по 2013 год.

Вдобавок, Фийонов судят за трудоустройство в парламенте своих двоих детей и контракт Пенелопы Фийон как "литературной советницы" издания la Revue des deux mondes, принадлежащего другу Фийона, миллиардеру Марку Лядрейту де Лашарьер, в 2012-2013 годах, который признан частично фиктивным. Еще одно дело касается одолженных 50 тысяч евро, о которых Фийон вовремя не сообщил в соответствующий орган.

В сентябре 2021 года стало известно об еще одном расследовании в отношении Фийона, которое ведется с 2017 года - об условиях контракта парламентского помощника Маэля Ренуара в 2013-2015 годах.

Детальнее на эту тему – в статье: Зарплата жены довела до суда: в чем обвиняют бывшего премьера Франции.