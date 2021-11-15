У Франції відновлюється суд над експрем’єром Фійоном та його дружиною

У Франції починають апеляційний розгляд справи колишнього прем’єр-міністра Франсуа Фійона та його дружини і заступника Марка Жуло - щодо фіктивного працевлаштування, яка зашкодила президентській кампанії Фійона у 2017 році і закінчилась обвинувальним вироком.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Другий процес відбувається майже через півтора року після засудження експрем’єра за розкрадання публічних коштів до п’яти років позбавлення волі, з яких два - реального терміну, 375 тисяч євро штрафу і заборони на 10 років претендувати на виборні посади. Пенелопу Фійон засудили до трьох років умовно, 375 тисяч євро штрафу і двох років заборони претендувати на виборні посади, а Марка Жуло - трьох років умовно, 20 тисяч євро штрафу і п’яти років заборони обиратися. Після вироку усі троє подали апеляцію.

Апеляційний суд Парижа буде розглядати справу до 30 листопада. 67-річний Фійон повинен буде заново пояснити три контракти для своєї дружини Пенелопи як помічниці у парламенті, підписані ним особисто та його заступником Жуло у період з 1998 до 2013 року.

На додачу, подружжя Фійон судять за працевлаштування у парламенті своїх двох дітей і контракт Пенелопи Фійон як "літературної радниці" видання la Revue des deux mondes, що належить другові Фійона, мільярдеру Марку Лядрейту де Лашар’єр, у 2012-2013 роках, який визнали частково фіктивним. Ще одна справа стосується позики у розмірі 50 тисяч євро, про яку Фійон вчасно не повідомив у відповідний орган.

У вересні 2021 року стало відомо про ще одне розслідування проти Фійона, що ведеться з 2017 року - щодо умов контракту парламентського помічника Маеля Ренуара у 2013-2015 роках.

Детальніше на цю тему - у статті: Зарплата дружини довела до суду: в чому звинувачують колишнього прем'єра Франції.