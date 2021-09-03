Проти вже засудженого експрем’єра Франції ведуть ще одне розслідування - ЗМІ

Проти експрем’єра Франції Франсуа Фійона з 2017 року ведеться ще одне розслідування - щодо деталей найму ним парламентського помічника.

Про це повідомляють низка французьких ЗМІ з посиланням на свої джерела, у тому числі агентство AFP.

За їхніми даними, провадження відкрила Національна фінансова прокуратура у 2017 році за "розкрадання публічних коштів" і воно пов’язане з умовами найму Маеля Ренуара як парламентського помічника у 2013-2015 роках.

У 2017 видання Buzzfeed писало, що Фійон залучив Ренуара до написання його програмної книги "Робити" ("Faire") і це ймовірно було його єдиним робочим завданням. Книга продавалася накладом у понад 100 тисяч примірників та принесла Фійону, за оцінками RTL, близько 250 тисяч євро.

Ценральний офіс боротьби з корупцією, фінансовими й податковими злочинами (OCLCIFF) має визначити, чи контракт Ренуара як парламентського помічника Фійона, який за той період (листопад 2013 - вересень 2015 року) отримав 38 тисяч євро з бюджетних коштів, може бути виправданий цим завданням. За даними RTL, перших результатів можна чекати за кілька тижнів.

Нагадаємо, у червні 2020 року суд Парижа визнав Франсуа Фійона винним у використанні державних коштів для оплати праці своєї дружини і дітей, яку ті ніколи не виконували. Скандал став відомим як "Пенелопагейт", за ім’ям дружини прем’єра. Фійона засудили до п'яти років тюремного ув'язнення, три з яких умовно.

Читайте детальніше: Зарплата дружини довела до суду: в чому звинувачують колишнього прем'єра Франції.