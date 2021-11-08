Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше показали столкновение силовиков с мигрантами на границе

Понедельник, 8 ноября 2021, 14:26

Польская сторона сообщила о первой попытке большой группы нелегальных мигрантов, которая подошла к границе в понедельник, незаконно пройти на территорию страны, МВД Польши опубликовало видео стычки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация под контролем", - говорится в сообщении польского министерства.

Издание Onet отмечает, что попытка перехода была предпринята до 13:00. Несколько сотен иностранцев подошли вплотную к забору и колючей проволоке. Они пытались повредить заграждение.

С польской стороны попытку штурма отразили пограничники, полицейские и солдаты. По информации RMF FM, офицеры применили, в частности, слезоточивый газ. Мигранты, со своей стороны, бросали камни.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит самый массовый штурм границы нелегалами.

Руководство войск территориальной обороны Польши призвало участников отрядов территориальной обороны в ближайшее время готовиться отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Беларусь миграционный кризис шантаж мигрантами
powered by lun.ua

Статьи

Смерть из-за запрета абортов: почему Польша снова поднялась на антиправительственные протесты

В десятках городов Польши прошли марши памяти женщины, ставшей первой жертвой решения Конституционного трибунала о полном запрете абортов (укр.)
9 ноября 2021 — Елена Бабакова, из Варшавы, для Европейской правды

Атака на предохранители: как РФ подталкивает Боснию к новой войне

Конфликт в Боснии и Герцеговине уже существует. Что удерживает его от перерастания в горячую фазу? И как РФ пытается уничтожить эти предохранители? (укр.)
9 ноября 2021 — Владимир Цибульник, для Европейской правды

Большое строительство Джо Байдена: как президент США спасается от падения рейтинга

Принятие инфраструктурного плана стало первой крупной победой президента США Джо Байдена. Впрочем, оно указало и на существенные проблемы внутри Демпартии (укр.)
8 ноября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды