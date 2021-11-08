В Польше показали столкновение силовиков с мигрантами на границе

Польская сторона сообщила о первой попытке большой группы нелегальных мигрантов, которая подошла к границе в понедельник, незаконно пройти на территорию страны, МВД Польши опубликовало видео стычки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация под контролем", - говорится в сообщении польского министерства.

🔴 PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

Издание Onet отмечает, что попытка перехода была предпринята до 13:00. Несколько сотен иностранцев подошли вплотную к забору и колючей проволоке. Они пытались повредить заграждение.

С польской стороны попытку штурма отразили пограничники, полицейские и солдаты. По информации RMF FM, офицеры применили, в частности, слезоточивый газ. Мигранты, со своей стороны, бросали камни.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит самый массовый штурм границы нелегалами.

Руководство войск территориальной обороны Польши призвало участников отрядов территориальной обороны в ближайшее время готовиться отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.