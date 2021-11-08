Польща звинуватила Білорусь у підготовці найбільшого штурму кордону нелегалами

У Польщі заявили, що білоруська сторона підготувала найбільший на сьогодні штурм кордону за допомогою нелегальних мігрантів.

Про це заявив у понеділок речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє "Європейська правда".

"Дуже тривожна інформація з кордону. Велика група мігрантів зібралася у Білорусі, неподалік від кордону з Польщею. Вони щойно попрямували до кордону з Республікою Польща. Вони намагатимуться масово потрапити до Польщі", - написав Жарин у Twitter.

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.



Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

За його словами, у групі, яку сформували білоруси, переважають молоді люди. Жарин назвав це "найбільшою спробою силового вторгнення до Польщі", яку координує білоруська сторона.

"Додаткова інформація свідчить, що група перебуває під суворим контролем озброєних білорусів. Вони вирішують, яким шляхом піде група. Це чергова ворожа білоруська акція, спрямована проти Польщі", - зазначив він.

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Раніше у понеділок в інтернеті почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. Видання Хартія97 повідомило, що відео було знято в понеділок вранці недалеко від прикордонного переходу "Брузгі".

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Мацей Вонсик заявив, що польські служби готові до будь-яких обставин подій. "Не пройдуть", - написав він у Twitter.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер повідомив, що у зв’язку з подіями на польсько-білоруському кордоні о 13:00 відбудеться засідання групи з кризового управління за участю прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, віцепрем’єр-міністра Ярослава Качинського, керівників Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони на відповідних служб.

Нагадаємо, у неділю Міністерство оборони Польщі опублікувало нове відео, зняте на кордоні з Білоруссю, на якому видно, як деякі мігранти намагаються атакувати прикордонників.

З 2 вересня у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах запровадили надзвичайний стан.

На кордоні почнуть спорудження постійної загорожі висотою понад 5 метрів і довжиною 180 км.

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