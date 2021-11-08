Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Польща звинуватила Білорусь у підготовці найбільшого штурму кордону нелегалами

Понеділок, 8 листопада 2021, 11:24

У Польщі заявили, що білоруська сторона підготувала найбільший на сьогодні штурм кордону за допомогою нелегальних мігрантів.

Про це заявив у понеділок речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє "Європейська правда".

"Дуже тривожна інформація з кордону. Велика група мігрантів зібралася у Білорусі, неподалік від кордону з Польщею. Вони щойно попрямували до кордону з Республікою Польща. Вони намагатимуться масово потрапити до Польщі", - написав Жарин у Twitter.

За його словами, у групі, яку сформували білоруси, переважають молоді люди. Жарин назвав це  "найбільшою спробою силового вторгнення до Польщі", яку координує білоруська сторона.

"Додаткова інформація свідчить, що група перебуває під суворим контролем озброєних білорусів. Вони вирішують, яким шляхом піде група. Це чергова ворожа білоруська акція, спрямована проти Польщі", - зазначив він.

Читайте також
Сотні мігрантів у Білорусі йдуть до Польщі, їх супроводжують силовики

Раніше у понеділок в інтернеті почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. Видання Хартія97 повідомило, що відео було знято в понеділок вранці недалеко від прикордонного переходу "Брузгі".

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Мацей Вонсик заявив, що польські служби готові до будь-яких обставин подій. "Не пройдуть", - написав він у Twitter.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер повідомив, що у зв’язку з подіями на польсько-білоруському кордоні о 13:00 відбудеться засідання групи з кризового управління за участю прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, віцепрем’єр-міністра Ярослава Качинського, керівників Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони на відповідних служб.

Нагадаємо, у неділю Міністерство оборони Польщі опублікувало нове відео, зняте на кордоні з Білоруссю, на якому видно, як деякі мігранти намагаються атакувати прикордонників.

З 2 вересня у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах запровадили надзвичайний стан.

На кордоні почнуть спорудження постійної загорожі висотою понад 5 метрів і довжиною 180 км.

Читайте також: Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Білорусь шантаж мігрантами
powered by lun.ua

Статті

Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести

В десятках міст Польщі відбулися марші пам’яті жінки, яка стала першою жертвою рішення Конституційного трибуналу про повну заборону абортів.
9 листопада 2021 — Олена Бабакова, з Варшави, для Європейської правди

Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни

Конфлікт у Боснії і Герцеговині вже існує. Що утримує його від переростання в гарячу фазу? І як РФ намагається знищити ці запобіжники?
9 листопада 2021 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу

Прийняття інфраструктурного плану стало першою великою перемогою президента США Джо Байдена. Втім, воно вказало і на суттєві проблеми всередині Демпартії.
8 листопада 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди