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Рада відклала розгляд суперечливого президентського законопроєкту про громадянство 

Вівторок, 19 травня 2020, 11:30

Верховна Рада у вівторок 19 травня відклала розгляд президентського законопроєкту щодо питань громадянства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням офіційний сайт парламенту.

Спікер ВР Дмитро Разумков під час засідання оголосив, що законопроєкт знято з сьогоднішнього розгляду після звернення керівників кількох фракцій. Він не ставив це питання на голосування.

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На офіційному сайті ВР вказано, що розгляд проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства №2590 відкладено. 

Законопроєкт критикують за те, що він був розроблений без залучення представників громадських об'єднань трудових мігрантів.

Найбільші діаспорні організації виступили проти законопроєкту, заявляючи, що він створює категорії "другосортних громадян" і позбавляє їх конституційного права участі у державно-політичному векторі країни.

Головне науково-експертне управління апарату ВР у висновку від 11 січня висловлює низку зауважень до проєкту і зазначає, що він потребує доопрацювання.

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