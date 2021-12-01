Путін натякнув, що чекає від Заходу зобов'язання не приймати Україну і Грузію в НАТО

Президент Росії Владімір Путін заявив, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО, які б передбачали, що Альянс не буде розширюватися на схід.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент РФ заявив після прийняття вірчих грамот у нових послів з 20 країн.

Владімір Путін заявив, що бачить головною метою надання Росії "надійних та довгострокових гарантій безпеки".

"У діалозі з США і їхніми союзниками ми будемо наполягати на виробленні конкретних домовленостей, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід і розміщення безпосередньо поруч з територією РФ систем озброєння, які нам загрожують. Пропонуємо почати предметні переговори з цього приводу. Особливо наголошую: нам потрібні саме правові, юридичні гарантії, оскільки західні колеги не виконали взяті на себе усні зобов’язання. Усім відомо про усні запевнення, що НАТО не буде розширюватися на схід, але зробили прямо протилежне", - заявив Путін, додавши, що всі "проігнорували стурбованість Росії і продовжують робити це далі".

Президент РФ уникнув згадок конкретних країн, але його слова вочевидь стосуються передусім України та Грузії.

"Ми для себе не вимагаємо ніяких особливих умов. Розуміємо, що будь-які домовленості обов’язково повинні враховувати як інтереси Росії, так і всіх євроатлантичних держав. Спокійна, стабільна ситуація має бути забезпечена для всіх і потрібна усім без винятку", - додав Владімір Путін.

Нагадаємо, напередодні після зустрічі Північноатлантичної ради генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися у євроатлантичний шлях України.

Він сказав також, що в Альянсі "сподіваються на краще, але мають бути готовими до найгіршого" і припускають можливість, що Росія знову застосує силу проти України.

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