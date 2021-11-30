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Генсек НАТО: Росія не має права вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу

Вівторок, 30 листопада 2021, 19:20

Російська Федерація не має права втручатися у євроатлантичний шлях України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі Північноатлантичної ради, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Wall Street Journal у запитанні нагадали, що Росія виступає категорично проти потенційного членства України в НАТО, та запитали, чи не виходить так, що НАТО, відкладаючи цей момент всі роки після Бухарестського саміту, "дає Путіну те, чого він хоче".

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Єнс Столтенберг зазначив, що НАТО залишається при своєму рішенні, що було прийняте на Бухарестському саміті.

"Ми підтримуємо Україну на шляху до членства, підтримуючи реформи, боротьбу з корупцією і модернізацію інституцій у сфері безпеки й оборони. Щоб стати членом НАТО, потрібно відповідати певним критеріям і потрібне рішення 30 країн-членів. Нам необхідний консенсус, щоб прийняти нову країну-члена", - зазначив він.

"Але політичний меседж - що Росія не має права втручатися у цей процес. Україна є суверенною незалежною державою, і кожна суверенна незалежна держава має право обирати свій шлях, у тому числі щодо того, до яких безпекових альянсів вона хоче долучитися. Це рішення має приймати Україна і 30 союзників, коли Україна буде готова до членства", - наголосив генсек НАТО.  

Він повторив свою неодноразову заяву про те, що Росію чекають серйозні економічні та політичні наслідки, якщо вона вдасться до нової агресії проти України.

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Україна-НАТО Столтенберг
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