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Укр / Рус
Укр / Рус

Путин намекнул, что ждет от Запада обязательства не принимать Украину и Грузию в НАТО

Среда, 1 декабря 2021, 14:25

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предполагали, что Альянс не будет расширяться на восток.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент РФ заявил после принятия верительных грамот у новых послов из 20 стран.

Владимир Путин заявил, что видит главную цель предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности".

"В диалоге с США и их союзниками мы будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение непосредственно рядом с территорией РФ угрожающих нам систем вооружения. Предлагаем начать предметные переговоры по этому поводу. Особо подчеркиваю: нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя устные обязательства, проигнорировали обеспокоенность России и продолжают делать это дальше", - заявил Путин.

Президент РФ ушел от упоминаний конкретных стран, но его слова явно касаются прежде всего Украины и Грузии.

"Мы для себя не требуем никаких особых условий. Понимаем, что любые договоренности обязательно должны учитывать как интересы России, так и всех евроатлантических государств. Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена всем и нужна всем без исключения", - добавил Путин.

Напомним, накануне после встречи Североатлантического совета генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины.

Он сказал также, что в Альянсе "надеются на лучшее, но должны быть готовы к худшему" и предполагают возможность, что Россия снова применит силу против Украины.

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Россия Украина-НАТО
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