Норвегія підтвердила перші випадки штаму "Омікрон"

Норвегія підтвердила перші випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Як пише "Європейська правда, про це повідомляє NRK.

Двоє підтверджених хворих проживають поруч з Бергеном. Вони 20 листопада прилетіли з ПАР, ще до того, як новий штам спричинив глобальну тривогу і Норвегія посилила правила в’їзду. Про те, що вони хворі, стало відомо перед початком вихідних. Контакти цих людей відстежили, це 30-40 осіб.

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Також, за попередніми висновками, штам "Омікрон" підозрюють ще у двох людей, які прибули з ПАР через аеропорт Осло окремими рейсами 26 і 28 листопада та перебувають на карантині у готелях.

В Осло під підозрою ще кілька десятків випадків, усі ці люди контактували з хворим, у якого підтвердили штам після повернення з ПАР.

Нагадаємо, раніше Нідерландах з'ясували, що перші випадки зараження з "Омікроном" в країні стались ще до того, як ПАР вперше повідомила про новий штам.

Станом на 30 листопада у 10 країнах ЄС підтвердили понад 40 випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

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