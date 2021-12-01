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Норвегия подтвердила первые случаи штамма "Омикрон"

Среда, 1 декабря 2021, 15:07

Норвегия подтвердила первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает NRK.

Двое подтвержденных больных проживают в муниципалитете рядом с Бергеном. Они 20 ноября прилетели из ЮАР, еще до того, как новый штамм вызвал глобальную тревогу и Норвегия ужесточила правила въезда. О том, что они больны, стало известно перед выходными. Контакты этих людей отследили, это 30-40 человек.

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Также, по предварительным выводам, штамм "Омикрон" подозревают еще у двух человек, прибывших из ЮАР через аэропорт Осло отдельными рейсами 26 и 28 ноября и находящихся на карантине в отелях.

В Осло под подозрением еще несколько десятков случаев, все эти люди контактировали с больным, у которого подтвердили штамм после возвращения из ЮАР.

Напомним, ранее в Нидерландах выяснили, что первые случаи заражения с "Омикроном" в стране произошли еще до того, как ЮАР впервые сообщила о новом штамме.

По состоянию на 30 ноября в 10 странах ЕС подтвердили более 40 случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

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