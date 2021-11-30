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У ЄС підтвердили 42 випадки штаму "Омікрон"

Вівторок, 30 листопада 2021, 13:53

Станом на 30 листопада у 10 країнах ЄС підтверджено 42 випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це у вівторок оголосила директорка Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC) Андреа Аммон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами Аммон, підтверджені випадки були легкими чи безсимптомними, але у молодших вікових групах.

Поки невідомо, чи доведеться виробникам вакцин проти COVID-19 коригувати свої препарати у зв’язку з появою варіанта "Омікрон".

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підготувалося до такої ситуації, заявила глава агентства Емер Кук. 

EMA заявляє, що може схвалити вакцини від COVID-19, розроблені для нового варіанта, протягом трьох-чотирьох місяців.

Штам коронавірусу "Омікрон" вперше виявили у ПАР. Низка країн через це призупинили авіарейси з країн півдня Африки або посилили обмеження на в’їзд для мандрівників з них.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

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