Штам "Омікрон" був у Нідерландах на тиждень раніше, ніж про нього вперше повідомила ПАР

Новий варіант коронавірусу "Омікрон" з'явився в Нідерландах раніше, ніж передбачалося раніше.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Він був виявлений у двох тестових зразках, взятих у країні в період з 19 по 23 листопада, тобто до того, як про цей варіант вперше повідомила Південна Африка.

Незрозуміло, чи відвідували ті, хто здав тести, південну частину Африки. Раніше вважалося, що два рейси, які прибули з Південної Африки в неділю, доправили перші випадки цього варіанту до Нідерландів.

У 14 осіб, які летіли до столиці Амстердама, тест на "Омікрон" дав позитивний результат, а загалом коронавірус було виявлено у 61 пасажира.

"Під час спеціального ПЛР-тесту зразки показали відхилення від норми в спайковому білку. Це викликало побоювання, що ми маємо справу з варіантом "Омікрон". Представники охорони здоров'я повідомлять залучених людей та почнуть відстеження джерел та контактів", - йдеться у повідомленні Національного інституту громадської охорони здоров'я (RIVM).

RIVM також повідомив, що в неділю серед пасажирів двох рейсів було виявлено низку різних штамів "Омікрона".

"Це означає, що люди, швидше за все, були інфіковані незалежно один від одного, з різних джерел та у різних місцях", - зазначили у відомстві.

Південна Африка попередила світ про новий варіант 24 листопада, після того, як виявила свій перший випадок. З того часу інші країни уважно стежать за ним, і завдяки тестам визначення послідовності генів у всьому світі було виявлено більше випадків.

Станом на 30 листопада у 10 країнах ЄС підтверджено 42 випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".