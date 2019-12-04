Німеччина висилає двох співробітників посольства Росії

Німеччина висилає з країни двох співробітників посольства Росії, яких називає працівниками російської розвідки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання Spiegel Online.

За його інформацією, це пов’язано з тим, що РФ підозрюють у замовленні вбивства громадянина Грузії, колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі, у серпні в Берліні.

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Напередодні ЗМІ повідомили, що федеральні прокурори Німеччини вважають російську розвідку причетною до вбивства. За інформацією видання, федеральний уряд швидко відреагував на нові дані у справі убивства та розпорядився негайно видворити з країни двох працівників російського посольства.

У середу вранці МЗС Німеччини офіційно повідомило про це рішення посла РФ у Берліні.

Уряд Німеччини вважає, що зазначені співробітники, акредитовані як дипломати, працюють на російську розвідку. Вони оголошені персонами нон грата і повинні покинути країну впродовж семи днів.

Берлін також заявив, що Росія відмовлялась від співпраці в розслідуванні убивства, тому ухвалене рішення є таким жорстким.

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Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, прямував у мечеть.

Підозрюваний був затриманий незабаром після вбивства, і тижневик Der Spiegel повідомив, що його номер паспорта свідчить про зв’язок з російськими спецслужбами.

Розслідуванням займається генеральна прокуратура у Карлсруе. У поширеному відомством комюніке зазначається, що Генеральний прокурор Німеччини заявляє про "достатню кількість доказів того, що вбивство сталося або від імені державних органів Російської Федерації, або осіб Автономної Чеченської Республіки в складі Російської Федерації".