Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Пожизненно: в Германии огласили приговор россиянину за убийство чеченского командира

Среда, 15 декабря 2021, 12:38

Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению гражданина России Вадима "Соколова"-Красикова за убийство в берлинском парке бывшего чеченского командира.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили, был застрелен в берлинском парке 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Вероятный убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Впоследствии журналистские расследования установили, что это фамилия - прикрытие, и на самом деле "Соколов" – связанный со структурами ФСБ 56-летний Вадим Красиков.

Сторона обвинения попросила для него пожизненное заключение, настаивая, что это было политическое убийство по указанию из России.

Суд признал доказанным, что именно этот человек застрелил Хангошвили, а также признали особую тяжесть поступка, исключающего досрочное освобождение.

Соколов-Красиков на предыдущих заседаниях через своего адвоката требовал считать его именно Вадимом Соколовым, "гражданином России, холостяком, инженером-конструктором" и отрицал, что является тем же лицом, что и Красиков.

В рамках расследования установили, что перед убийством он был в Париже и посещал там туристические места, затем уехал в Варшаву, и уже после этого 22 августа – в Берлин, где выследил и убил Хангошвили из пистолета с глушителем тремя выстрелами.

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании установили, что Вадим "Соколов" и сотрудник ФСБ Красиков - один и тот же человек.

Красикова в суде опознал также свидетель из Украины - харьковчанин, сестра жены которого - замужем за Красиковым. Впрочем, он говорил, что не уверен, что перед ним его родственник.

Дело стало осложняющим фактором в российско-германских отношениях и привело к высылке двух российских дипломатов.

Читайте также: Не только Навальный: как Украина хочет наказать РФ за политические убийства по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Россия
powered by lun.ua

Статьи

Не только НАТО: как Украине усилить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности

На какую помощь ЕС может рассчитывать Украина? И может ли в этом быть полезен формат "Восточного партнерства"? (укр.)
15 декабря 2021 — Марианна Фахурдинова, Центр "Нова Європа"

Безопасность важнее торговли: как изменились внешнеполитические приоритеты украинцев

Украинцы не видят альтернатив европейскому курсу. Однако за 2021 год выросла поддержка членства в НАТО, в то время как в ЕС – незначительно просела (укр.)
14 декабря 2021 — Центр "Нова Європа"

Сказать "нет" Путину: пять возражений против совета министра Кулебы Западу

Кремль всегда находит для своих действий и политические, и псевдоправовые оправдания, вне зависимости от наличия "повода" для агрессии (укр.)
14 декабря 2021 — Данило Лубкивский, Директор Киевского форума безопасности