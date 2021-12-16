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Конституційний суд Білорусі оголосив незаконними західні санкції

Четвер, 16 грудня 2021, 10:19

Підконтрольний Александру Лукашенку Конституційний суд Білорусі 15 грудня дав оцінку санкціям Заходу щодо Білорусі, оголосивши, що вони є "порушенням міжнародного права". 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Zerkalo, про це повідомив державний телеканал "Беларусь 1".

КС оголосив рішення у справі "Про відповідність загальноприйнятим принципам і нормам міжнародного права документів, ухвалених ЄС та деякими іноземними державами…, що передбачають обмежувальні заходи щодо Республіки Білорусь".

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Суд заявив, що санкції Заходу зачіпають інтереси країни та перешкоджають реалізації прав і свобод білорусів.

"Ніхто не має права втручатися у внутрішні чи зовнішні справи іншої держави. Усі форми втручання, спрямовані проти правосуб’єктності держави, є порушенням міжнародного права", - постановив КС. 

Повідомляться, що рішення планують передати в ООН, щоб там "оперативно дали оцінку і припинили протиправні дії з боку цих держав".

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній, за організовану режимом Лукашенка штучну міграційну кризу та репресії всередині країни.

Білорусь у відповідь заборонила ввезення на територію країни низки товарів з цих держав, також Лукашенко погрожує Заходу зупинкою транзиту газу через санкції.

14 грудня Лукашенко схвалив запровадження кримінальної відповідальності за заклики до санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.

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Білорусь санкції
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