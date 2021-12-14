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Лукашенко ввів кримінальну відповідальність за заклик до санкцій

Вівторок, 14 грудня 2021, 18:13

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко 14 грудня схвалив запровадження кримінальної відповідальності за заклики до санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.

Про це повідомило видання Zerkalo, пише "Європейська правда".

Відтепер у Білорусі за ці дії загрожує позбавлення волі на строк до 6 років, якщо заклики звернені до рядових осіб; до 10 років, коли вони звернені до іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій; до 12 років, якщо такі заклики вчинені посадовою особою з використанням своїх службових повноважень або призвели до інших тяжких наслідків, наприклад, обмеження торгівлі, включення підприємств до списку санкцій, повідомив Telegram-канал "Пул Первого".

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Нагадаємо, Європейський Союз запровадив черговий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою, він набув чинності 2 грудня.

Сам Лукашенко погрожує Заходу зупинкою транзиту газу через санкції.

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Білорусь санкції
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