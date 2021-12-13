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Лукашенко знову пригрозив перекрити транзит газу через санкції Заходу

Понеділок, 13 грудня 2021, 13:17

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко знову заявив, що готовий зупинити транзит російського газу до Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав турецькій телерадіокомпанії TRT, його цитує білоруську інформаційне агентство "БелТА".

"Якщо санкції, які вони вводять або введуть у майбутньому, поставлять нас у надзвичайний стан і ми не матимемо жодного виходу відповісти іншими заходами на їхні санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", - сказав він.

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Речник президента РФ Дмитрій Пєсков відреагував на цю заяву.

"Ми, як і раніше, хочемо сподіватися, що ніщо не завадить Російській Федерації і надалі бездоганно виконувати свої зобов'язання за чинними контрактами", - цитує прессекретаря президента Росії російське агентство "Интерфакс".

Лукашенко раніше погрожував, що може перекрити газопровід "Ямал-Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою, він набув чинності 2 грудня.

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Білорусь санкції Енергетика Росія
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