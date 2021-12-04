"ЄС втратить Білорусь, а Білорусь - державність": Мінськ про нові санкції проти режиму Лукашенка

Міністр закордонних справ Білорусі Владімір Макей заявив, що тиск нових санкцій Заходу загрожує країні втратою державності, а Євросоюз внаслідок такого кроку "назавжди втратить Білорусь".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю білоруському державному телеканалу "Беларусь 1". Стенограму розпови опублікували і на сайті МЗС Білорусі.

"Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск триватиме. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося. А Європейський Союз назавжди втратить Білорусь. І я вважаю, що це абсолютно не в інтересах Європи", - сказав Макей.

Макей говорив про події на полях засідання Ради міністрів ОБСЄ у Стокгольмі та про нову серію санкцій проти Білорусі. Він поскаржився, що ОБСЄ "перетворилась на майданчик конфронтації" та на загальні претензії до Білорусі та Росії, заявивши, що всі заяви були "мов під копірку" і їх "однозначно підготували десь у Вашингтонському чи Брюссельському обкомах партії".

Він стверджує, що в неофіційних розмовах європейські дипломати висловлювали думку, що потрібно якось зупиняти подальше нагнітання напруги та шукати вихід з ситуації.

"Ми готові до цього, ми внесли конкретні пропозиції. Звісно, це не відбудеться одномоментно… Я вважаю, що з будь-якої ситуації завжди є вихід, у тому числі тієї, що склалася зараз у відносинах між Білоруссю та ЄС", - заявив Макей.

При цьому глава МЗС Білорусі заявив, що ЄС буцімто фактично не співпрацює для вирішення ситуації з мігрантами, які застрягли у Білорусі, і "нічого крім телефонних розмов і поїздок якихось технічних місій" Білорусь не отримала.

"Ми зі свого боку робимо усе можливе для того, щоб вирішити ситуацію, беручи участь у поверненні мігрантів, які законно в’їхали в нашу країну, і намагаючись переконати тих, хто залишився, ухвалити якесь конкретне рішення. Проблема в тому, що багато з них хочуть потрапити у ЄС для об’єднання родини, і наша пропозиція полягла в тому, щоб разом переконати їх прийняти якесь рішення в один або в інший бік", - додав Владімір Макей.

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній.



МЗС Білорусі пообіцяло на них "жорстку асиметричну відповідь" на них, та заявили, що вважають саме ЄС "ініціатором спіралі санкцій та агресії".

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