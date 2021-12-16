Конституционный суд Беларуси объявил западные санкции незаконными

Подконтрольный Александру Лукашенко Конституционный суд Беларуси 15 декабря дал оценку санкциям Запада в отношении Беларуси, объявив, что они являются "нарушением международного права".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Zerkalo, об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".

КС объявил решение по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых ЕС и некоторыми иностранными государствами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь".

Суд заявил, что санкции Запада затрагивают интересы страны и препятствуют реализации прав и свобод белорусов.

"Никто не вправе вмешиваться во внутренние или внешние дела другого государства. Все формы вмешательства, направленные против правосубъектности государства, являются нарушением международного права", - постановил КС.

Сообщатся, что решение планируют передать в ООН, чтобы там "оперативно дали оценку и прекратили противоправные действия этих государств".

Напомним, 2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против ряда лиц и организаций из Беларуси, в том числе ключевых государственных компаний, за организованный режимом Лукашенко искусственный миграционный кризис и репрессии внутри страны.

Беларусь в ответ запретила ввоз на территорию страны ряда товаров из этих государств, также Лукашенко угрожает Западу остановкой транзита газа из-за санкций.

14 декабря Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Беларуси, ее граждан и организаций.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.