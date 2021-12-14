Кулеба поговорив з помічницею держсекретаря США перед її візитом у Москву

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Києві з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, яка після цього прямує до Москви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС.

"Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася з принципом "Жодних рішень щодо України без України", на якому наголосив Дмитро Кулеба. США підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та готовність до подальшого втілення, разом з Україною та європейськими союзниками, комплексного пакета стримування РФ від нового етапу агресії проти нашої держави", - зазначають у повідомленні.

Дмитро Кулеба у розмові зазначив, що Україна прагне політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, та привітав активне залучення США до дипломатичних зусиль з деескалації та мирного врегулювання.

"Міністр поділився баченням способів ефективного виконання Мінських домовленостей, зокрема кроків Росії у безпековій та гуманітарній сферах, які здатні знизити напругу та розблокувати процес мирного врегулювання", - повідомили в МЗС.

Як повідомлялося, Донфрід у рамках цієї поїздки завітає також у Брюссель, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами по ЄС щодо зусиль із пошуку дипломатичного рішення.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім, наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

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