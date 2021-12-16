РФ передала США свои предложения "гарантий безопасности", хочет переговоров в "нейтральной стране"

В Кремле заявили, что передали США проекты двух документов о так называемых "гарантиях безопасности", которые Путин требует от НАТО, и готовы немедленно начать переговоры в "любой нейтральной стране".

Об этом на брифинге сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Ушаков (помощник президента РФ. - Ред.) дал разъяснения по поводу проектов двух документов - договора и соглашения - по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИД переданы американской стороне. И что очень важно, Ушаков довел до Салливана (советника) по нацбезопасности президента США. - Ред.) тезис о нашей готовности немедленно начать переговоры по проектам этих документов", - сказал он.

По его словам, с российской стороны эти переговоры будет вести заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Он будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала подобных переговоров", – сказал Песков.

15 декабря Москву посетила помощница госсекретаря по Европе и Евразии Карен Донфрид. В преддверии визита Донфрида в Москву министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с ней в Киеве.

Напомним, Владимир Путин в последнее время в переговорах с лидерами стран Альянса требует предоставить юридически зафиксированные гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в Украине вооружения, якобы угрожающего России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее уже отверг российское требование.

Об угрозах, с которыми скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.