Генсек НАТО відкинув вимогу Росії щодо нечленства України в Альянсі

Ніхто крім України не може вирішувати, чи хоче вона бути членом НАТО, незважаючи на заперечення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі у п’ятницю.

Він коментував заклик Росії до НАТО скасувати обіцянку 2008 року щодо членства України в Альянсі.

"Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, де великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші члени. Отже, це коротка відповідь.

Ми збираємося сісти, поговорити з Росією, але не йти на компроміс щодо права кожної нації в Європі обирати свій шлях", - заявив Столтенберг.

Він додав, що рішення щодо відносин НАТО з Україною ухвалюватимуть 30 союзників НАТО та Україна і ніхто інший.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

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