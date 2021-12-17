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Партія Джонсона на тлі скандалу з вечіркою втратила місце у парламенті, яке мала 189 років

П'ятниця, 17 грудня 2021, 10:58

Консервативна партія зазнала несподіваної поразки на довиборах до парламенту Великої Британії на тлі скандалу із ймовірно вечіркою в офісі прем’єр-міністра під час коронавірусних обмежень.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Довибори в Палату громад відбулися у Північному Шропширі на заході Англії. Їх виграла кандидатка від Ліберальних демократів Гелен Морган, яка випередила суперника від консерваторів майже на 6 тисяч голосів.

Всього два роки тому консерватори перемогли у цьому виборчому окрузі, але тепер їхня підтримка впала на 34%. Поразка примітна ще і тим, що Консервативна партія перемагала тут фактично безперервно протягом 189 років, окрім періоду 1904-1906 років.

Цей переважно сільський виборчий округ підтримував Brexit і вважався міцним бастіоном консерваторів.

Вибори відбулися лише через два дні після того, як прем’єр Борис Джонсон пережив найбільший удар від своїх однопартійців на посаді, коли 100 депутатів-консерваторів проголосували проти пропозицій уряду запровадити в Англії COVID-перепустки.

Він також зіткнувся із закликами до відставки від опозиції після скандалу із різдвяною вечіркою, яка могла бути під час карантину в грудні минулого року.

Минулого року в скандал потрапив топ-помічник Джонсона Домінік Каммінгс, який, маючи симптоми коронавірусної хвороби, через сімейні обставини здійснив поїздку через всю країну, що на той час було порушенням. Камінгсу довелося піти з посади. 

У червні міністру охорони здоров’я Метту Генкоку довелося подати у відставку через порушення правил дистанції, бо він за межами приватного помешкання обійняв і поцілував помічницю, яка водночас є його дівчиною.

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Велика Британія
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