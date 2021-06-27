Глава МОЗ Британії пішов у відставку, бо поцілував свою дівчину всупереч ковідних правил

Міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок подав у відставку через порушення правил соціальної дистанції, бо обійняв і поцілував помічницю, яка водночас є його дівчиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У листі до прем'єр-міністра Хенкок заявив, що підвів людей, яким багато чим довелося пожертвувати під час пандемії.

Прем'єр Борис Джонсон заявив, що "шкодує" через відставку міністра.

Колишній міністр фінансів Саджид Джавід замінить Хенкока на посаді глави МОЗ.

На Метта Хенкока здійснювався тиск з вимогою відставки після того як газета Sun опублікувала фотографії, а потім відео, на яких він цілується з помічницею Джиною Коладангело. При цьому вони обоє одружені і мають дітей. Газета повідомляє, що пару зняли за поцілунком у міністерстві 6 травня.

Метт Хенкок вже закінчив свій 15-річний шлюб із попередньою дружиною Мартою, і його відносини з Коладангело вважаються серйозними. Однак при цьому вона вважається "особою з іншого домогосподарства", а такі контакти були заборонені згідно з коронавірусними обмеженнями.

Після відставки Хенкока Коладангело також піде з посади невиконавчого директора департаменту охорони здоров’я.

Опозиційна Лейбористська партія також поставила під сумнів питання про те, чи не порушив Хенкок міністерський кодекс: жінку, давню подругу, призначили невиконавчим директором міністерства.

Метт Хенкок обіймав посаду глави МОЗ Британії протягом трьох років.